Volume 1: Concepts et cadre d’analyse

Peu d'informations chiffrées permettent à l'heure actuelle d’évaluer les effets, tant nuisibles que bénéfiques, de l'agriculture sur l'environnement et de mesurer l’impact qu’ont sur l'environnement les différentes mesures prises par les pouvoirs publics. Afin de combler ces lacunes, l'OCDE a engagé un effort de grande ampleur pour élaborer un ensemble d'indicateurs agro-environnementaux pertinents pour les politiques.

Ce premier volume des Indicateurs environnementaux pour l'agriculture définit un cadre analytique qui approfondit l'examen des liens entre le secteur agricole et l'environnement, ainsi que l’examen de l'agriculture durable. Il décrit les principaux concepts environnementaux rencontrés dans le secteur agricole qui présentent un intérêt pour les décideurs des pays de l'OCDE, et recense les indicateurs qu'il est nécessaire de mettre au point : utilisation d'éléments fertilisants, de pesticides et des ressources en eau ; conservation des terres ; qualité des sols et de l'eau ; gaz à effet de serre ; biodiversité ; habitats des espèces sauvages ; paysages ; incidence environnementales des pratiques de gestion des exploitations ; ressources financières des exploitations et aspects socio-culturels ruraux.



Volume 2: Questions clés et conception

Les pays de l’OCDE sont sur le point d’accepter un ensemble d’indicateurs agro-environnementaux à vocation politique. Destinés à être utilisés par les gouvernements et les autres acteurs concernés, ces indicateurs, potentiellement applicables aux pays non-membres de l’OCDE, fourniront une série de mesures clés.

Cet ouvrage, fruit du Séminaire de York au Royaume-Uni auquel ont participé certains des experts les plus éminents dans le domaine, examine deux questions clés. Tout d’abord, il traite de l’identification et de la conception d’ indicateurs adéquats, de la méthodologie à utiliser pour leur mesure et des questions liées à leur interprétation. Ensuite, il étudie l’usage que les gouvernements et les autres utilisateurs pourraient faire des indicateurs dans leurs politiques. Dans ce contexte, les lecteurs apprendront à travers les différentes expériences des pays de l'OCDE comment ces indicateurs agro-environnementaux sont développés et utilisés pour évaluer les mesures prises et les performances en matière d'environnement.

Cet ouvrage couvre 10 des 13 domaines dans lesquels l’OCDE développe des indicateurs agro-environnementaux : qualité des sols, qualité de l'eau, utilisation des ressources en eau, conservation des terres, biodiversité, habitats des espèces sauvages, paysages, gestion des exploitations, ressources financières des exploitations, et aspects socio-culturels ruraux. Les trois domaines restants -- utilisation d’éléments fertilisants, de pesticides, et gaz à effet de serre -- ont déjà fait l’objet de travaux plus avancés et sont étudiés dans le volume 1 des Indicateurs environnementaux pour l'agriculture.

Pour en savoir plus .Le Volume 3, Méthodes et résultats, publié en 2000, présente la première série temporelle d’indicateurs environnementaux clés pour les pays de l’OCDE, pour les domaines énumérés. .Le Volume 4, à paraître en 2001, rendra compte des travaux consacrés à l’utilisation des indicateurs dans l’analyse des politiques.

Les volumes 1 et 2 sont vendus ensemble.