Inclusion des élèves à besoins éducatifs spéciaux dans les écoles en Irlande

Rédigées à l’attention des chefs d’établissements, des conseils d’administration et des concepteurs, ces directives fournissent des indications en matière de planification et de conception de l’espace avec pour objectif la fourniture d’installations d’apprentissage permanentes conçues pour les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux dans les 26 comtés de l’Irlande. Ces directives reflètent nombre des changements récents dans le système éducatif irlandais, des changements qui ont accentué la nécessité de créer des espaces supplémentaires en mesure d’accueillir l’éventail croissant de services d’enseignement et de soutien destinés aux élèves présentant des troubles autistiques, des troubles émotifs et/ou des problèmes comportementaux, des troubles du langage, des déficiences auditives ou visuelles, des troubles multisensoriels ou d’autres besoins.