Impact de l'amélioration conceptuelle des écoles sur la réussite des élèves dans les territoires palestiniens

Le présent article décrit un projet de recherche ayant pour objectif de collecter des données de première main auprès des utilisateurs des écoles (élèves, enseignants, directeurs d’écoles), ainsi que des données sur les performances académiques auprès des élèves. Le projet a comparé les données obtenues auprès des utilisateurs d’écoles « nouvelles et sur mesure » et « standard », afin de démontrer l’effet positif de modèles conceptuels plus attrayants et « sur mesure » sur l’apprentissage.