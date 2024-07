Le but de cette troisième édition du Guide de style de l’OCDE est d'aider à préparer et organiser les publications afin que les lecteurs puissent plus facilement explorer, comprendre et consulter les analyses, statistiques et données de l’OCDE.

Elle le fait en vous offrant 1) des lignes directrices fondamentales garantissant que la présentation de nos travaux répond aux besoins de notre public, surtout sur internet, 2) des astuces pour bien écrire et 3) des normes et des conventions à suivre dans la préparation de l’ensemble des documents de l’OCDE pour favoriser la clarté et la cohérence.

Nous sommes en train de mettre à jour le Guide de style de l’OCDE : Troisième édition afin d'assurer sa parfaite cohérence avec le nouvel environnement auteur de l’OCDE (O.N.E Author). N’hésitez pas à nous contacter (styleguide@oecd.org) si vous avez des questions lorsque vous rédigez ou révisez vos travaux.