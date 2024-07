Guide de référence pour les évaluations ex post des décisions des autorités de la concurrence

Les gouvernements s’intéressent de plus en plus à l'évaluation des effets de leurs politiques et à l'efficacité de leurs institutions publiques. Les autorités de la concurrence ne font pas exception. Ce Guide de référence décrit en détail tous les problèmes liés aux évaluations ex post et contient de nombreux exemples et références. Il constitue une excellente ressource à la fois pour les autorités de la concurrence qui envisagent de se lancer dans les évaluations ex post et pour celles qui souhaitent améliorer la qualité de leurs évaluations. Ce Guide complète le Guide d'évaluation de l'impact des activités des autorités de la concurrence (2014) et la Fiche d’information sur la politique de la concurrence et ses effets macroéconomiques (2014).