Glossaire de l'agriculture

Etabli par la Section française de la Division de la traduction de l'OCDE, ce glossaire anglais-français est le fruit du travail quotidien des traducteurs et se veut essentiellement pragmatique. Pour chaque entrée, il propose une ou plusieurs traductions, en précisant, lorsqu'il y a lieu, le champ d'application de chacune d'elles.

Le lecteur trouvera ainsi la traduction de quelque 17 000 termes et expressions couvrant un large éventail de domaines comme les plantes cultivées, la sylviculture, l'élevage, l'industrie agroalimentaire, les techniques et le machinisme agricoles, l'accent étant mis en particulier sur les marchés et l'économie agricoles ainsi que sur les biotechnologies appliquées à l'agriculture. Le nombre d'entrées de cette seconde édition a triplé. On y trouve également une longue liste de noms scientifiques latins avec leurs équivalences en anglais et en français. Cet ouvrage intéresse un public très divers : tous ceux qui souhaitent disposer d'un instrument de travail anglais-français fiable et à jour.