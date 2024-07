Gestion des risques dans l'agriculture

Les sources de risques sont nombreuses et diversifiées ; elles vont des événements climatiques et météorologiques aux maladies animales ; des variations du prix des produits agricoles à celles du prix des engrais et autres intrants ; mais aussi des incertitudes financières aux risques créés par les politiques publiques et les réglementations. Les perturbations récentes observées sur les marchés internationaux des produits agricoles, couplées avec les inquiétudes croissantes en matière de changement climatique, ont conféré un rôle central à la gestion du risque dans le débat sur les politiques agricoles.

Cette publication analyse les caractéristiques et l’ampleur des politiques liées au risque ainsi que ce que nous savons sur le nombre des risques agricoles. Elle examine également les instruments qui existent sur ou en dehors de l’exploitation pour gérer le risque agricole et comment l’approche holistique aide à comprendre le rôle des pouvoirs publics.