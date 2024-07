Gestion de l'uranium appauvri

D’importantes quantités d’uranium appauvri ont été produites suite aux activités d’enrichissement effectuées surtout aux États-Unis et en Fédération de Russie. Les pays qui en ont en stock ont donc intérêt à évaluer les stratégies possibles pour l’utiliser et le gérer. La stratégie retenue dépendra de plusieurs facteurs, notamment la politique des pouvoirs publics et des milieux des affaires, les utilisations possibles, la valeur économique de la matière, les aspects liés à la réglementation et les options en matière de stockage, ainsi que les développements sur le marché international du cycle du combustible nucléaire.

Ce rapport expose les résultats d’une étude que l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire et l’Agence internationale de l’énergie atomique ont entreprise sur l’uranium appauvri. Il fournit des renseignements sur les inventaires actuels et les stocks futurs d’uranium appauvri, les solutions de gestion à long terme, les options d’utilisations pacifiques, de même que les programmes nationaux. En outre, le rapport explore différentes perspectives de collaboration internationale et souligne les questions-clés que les gouvernements et les décideurs politiques ne sauraient manquer d’aborder.