Gérer les conflits d'intérêts dans le secteur public

Gérer les conflits d’intérêts sont aujourd’hui un important sujet de préoccupation dans le monde entier, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Déceler des conflits d’intérêts et trouver des solutions adéquates peut être difficile. Ce Mode d'emploi propose des techniques, des ressources et des stratégies concrètes pour mettre en évidence, traiter et éviter les situations de conflits d’intérêts, et assurer l’intégrité de la prise de décision publique, celle-ci pouvant être compromise par un conflit d’intérêts.

Ce Mode d'emploi apporte une aide concrète et non technique aux agents publics afin de leur permettre de reconnaître les situations problématiques et de protéger leur intégrité et leur réputation. Des instruments sont proposés sous une forme générique. Ils s’inspirent des mesures concrètes prises par divers pays de l’OCDE ainsi que par certains pays non membres. Ils sont conçus pour faciliter leur adaptation à des pays ayant différents systèmes administratifs et légaux.