Répartition géographique des ressources financières allouées aux pays bénéficiaires de l'aide 2003

Ce rapport fournit des données détaillées sur le volume, la provenance et les types d'aide et d'autres apports de ressources attribués à chacun de plus de 180 pays bénéficiaires, y compris aux pays en transition d'Europe de l'Est. Les données statistiques couvrent les apports d'Aide publique au développement ou d'Aide publique et les autres financements publics et privés fournis à chaque pays ou territoire bénéficiaire par chacun des pays Membres du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE, par les organismes multilatéraux ainsi que par d'autres pays donneurs. Des indicateurs socio-économiques de base sont présentés pour mémoire.