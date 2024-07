Fédération de Russie : quel environnement pour l'investissement ?

Après la dissolution de l'Union soviétique en 1992, la Fédération de Russie a rapidement mis en place des mesures de réforme économique et des programmes de privatisation, achevés pour la plupart dès 1994. En dépit de la création d'un secteur privé de base, de nombreuses réformes structurelles sont restées incomplètes, limitant les entrées d'investissement étranger. Depuis la crise financière de 1998, la Russie connaît une phase de stabilisation et montre désormais des signes de reprise, favorisés par les conditions économiques externes.

Un nouveau programme de réforme économique a été introduit au milieu de l'année 2000, qui promet de rationaliser de nombreuses structures étatiques et législatives, et de réorganiser des pouvoirs fédéraux et régionaux afin de mettre en place un environnement de concurrence moderne au sein d'un espace économique unifié. L'investissement étranger sera vital à la renaissance économique de la Russie et le gouvernement russe a relevé le défi qui consiste à améliorer le cadre légal et réglementaire afin d'attirer des flux d'investissement susceptibles d'accroître les capacités de production et de travail ainsi que les infrastructures du pays.

Le rythme et les progrès de ces réformes sont suivis avec intérêt à travers le monde. Aussi, cette analyse de l'évolution de la situation en matière d'investissement étranger dans la Fédération de Russie vient-elle à point nommé. Elle montre quels sont les problèmes à régler pour rendre le climat plus propice à l'investissement, comme par exemple la protection inadéquate des droits contractuels et de propriété des investisseurs. Enfin, et ce n'est pas là la moindre de ses qualités, cette publication présente un ensemble de conclusions et de recommandations de nature à aider les politiques à créer un environnement plus favorable à l'investissement, tant domestique qu'étranger.