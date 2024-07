Faire des migrations un atout

Ce rapport est une synthèse des recommandations visant à examiner comment nous pouvons tirer meilleur parti des migrations. Elles sont le fruit d’un projet entrepris en partenariat avec la Commission européenne pour repenser les multiples aspects de la gestion du nouveau système de mobilité internationale. On trouvera dans cet ouvrage des idées nouvelles et prometteuses tirées d’un examen approfondi de l’expérience de l’Europe et d’autres régions dans des domaines aussi divers que le marché du travail, l’intégration, la coopération pour le développement et la mobilisation des diasporas.