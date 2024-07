Statistiques de la dette extérieure : Données historiques 2000

Ce rapport constitue le supplément de l'édition de décembre 1999 des Statistiques de la dette extérieure, qui présentait les chiffres relatifs à l'encours de la dette pour les années 1997 et 1998. Ce supplément propose des séries chronologiques qui remontent jusqu’au milieu des années 80 et détaillent l'encours et le service de la dette pour les principaux groupes de pays ainsi que pour 173 pays et territoires pris individuellement. Il fournit également des données sur les apports nets de ressources aux principaux groupes de pays.

Ces données sont communiquées à l'OCDE par les gouvernements et les institutions de crédit des pays Membres, et par les principales organisations internationales. L'harmonisation des règles de notification permet de présenter des données complètes et cohérentes sur la dette extérieure, ce qui rend cette publication précieuse pour les comparaisons internationales et l'analyse du risque pays.