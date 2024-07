Statistiques de la dette extérieure 1998-2002

L’Édition 2003 fournit des statistiques complètes sur la dette extérieure brute de 171 pays en voie de développement et en transition. Elle a été enrichie de nouvelles séries, qui permettent une ventilation de la dette plus détaillée et des séries temporelles remontant jusqu'à fin 1998. Ces chiffres sont calculés principalement sur la base d'informations fournies par les pays créanciers. Les sources principales en sont les rapports faits à l'OCDE par les principales institutions internationales de prêt bilatéral et multilatéral, et les données de la Banque des règlements internationaux sur les prêts bancaires et les titres d'emprunt.

La base de données Statistiques de la dette extérieure fait partie du CD-ROM Statistiques du développement international de l'OCDE. Également disponible via www.OECD-iLibrary.org.