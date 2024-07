Examen mutuel de l'efficacité du développement en Afrique 2015

Afin de conserver les grandes avancées obtenues depuis 2000 et relever les défis à plus long terme de l'Afrique, il est essentiel pour les gouvernements africains et leurs partenaires internationaux d’assurer le maintien des engagements en faveur du développement, ainsi que le suivi et l’évaluation des résultats. Tel est l’objet de ce huitième Examen mutuel de l’efficacité du développement en Afrique préparé par la Commission économique pour l’Afrique et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, répondant à un mandat confié par les chefs d’État et de gouvernement des pays du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Considérant le passage à l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable récemment adoptés, cette édition 2015 s’articule autour de quatre grandes thématiques : croissance économique durable, investir dans le bien-être des populations, bonne gouvernance et financement du développement. Elle propose un examen approfondi de la concrétisation des engagements pris dans 19 domaines et étudie les priorités à venir pour l’action publique. Ce rapport se veut un outil concret à l’intention des dirigeants politiques et des décideurs. Il porte sur l’Afrique dans son ensemble, tout en prenant acte de l’extraordinaire diversité qui caractérise le continent.