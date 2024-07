Évolution des politiques et des marchés agricoles

Cette étude met à jour des travaux antérieurs en analysant les répercussions des politiques actuelles et des réformes à la lumière des changements survenus depuis 2000 sur les marchés et dans l’action publique. Les évaluations ont été réalisées à l’aide du modèle d’équilibre général calculable METRO de l’OCDE et du modèle AGLINK-COSIMO utilisé pour établir les perspectives agricoles.