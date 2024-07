Études économiques de l’OCDE : République slovaque 2022 (version abrégée)

Après une grave récession en 2020, l’activité économique a rebondi. Néanmoins, des perturbations des approvisionnements et un faible taux de vaccination rendent plus incertain le rythme futur de la reprise. Un plan de relance ambitieux et de volumineux apports de fonds de l’Union européenne (UE) offrent une occasion unique de renforcer l’économie, mais la mise en œuvre efficace et en temps voulu de ce plan exigera des efforts soutenus d’amélioration de la passation des marchés publics et de la gestion des investissements publics. À moyen terme, le vieillissement rapide de la population va exacerber les problèmes budgétaires et peser sur la croissance à long terme. Pour se préparer au vieillissement de la société, il faudra engager des réformes des retraites ainsi que des soins de santé et de longue durée, afin d’allonger les vies actives, d’améliorer l’état de santé d’une population vieillissante et de renforcer l’efficience des dépenses publiques. Dans le même temps, le vieillissement démographique accentue la nécessité de rehausser la productivité. Pour relancer le processus de convergence économique et rendre la croissance plus inclusive et durable, il faut prendre des mesures destinées à améliorer l’adéquation des compétences, à renforcer les capacités d’innovation nationales et à améliorer la tarification des externalités des activités préjudiciables à l’environnement.

THÈME SPÉCIAL : RELEVER LES DÉFIS LIÉS AU VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE