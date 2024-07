Études économiques de l’OCDE : République slovaque 2017 (version abrégée)

L'économie de la Slovaquie continue d'afficher des résultats extrêmement satisfaisants, qu'il s'agisse de la situation macroéconomique ou des finances publiques. La croissance du PIB a été supérieure à 3.5 % en moyenne en 2015 et 2016, et devrait rester vigoureuse au cours des deux prochaines années. Les prix sont stables, le taux de chômage est passé en dessous de 10 %, soit son plus bas niveau en 7 ans, et la balance courante est proche de l'équilibre. La situation budgétaire est très saine, avec un déficit nettement inférieur à 2 % du PIB et une dette publique de l'ordre de 52 % du PIB, soit des niveaux très inférieurs à la moyenne de l'OCDE. La compétitivité internationale, la stabilité budgétaire et financière et l'ampleur de l'investissement direct étranger (IDE) sont autant de facteurs qui contribuent à une hausse soutenue des niveaux de vie.