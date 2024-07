Études économiques de l'OCDE : France 2005

L'édition 2005 de l'Étude économique de l'OCDE sur la France est axée sur trois enjeux clés de la politique économique de ce pays : assurer la viabilité du système budgétaire, améliorer la performance du marché du travail, et renforcer la concurrence sur les marchés de produits. Le chapitre relatif au système budgétaire contient des annexes sur le vieillissement et les dépenses de santé, ainsi que sur les réformes du système de santé. Le chapitre consacré au marché du travail intègre, quant à lui, des annexes montrant l'évolution de la protection de l'emploi et analysant la réforme de la négociation collective d'avril 2004.