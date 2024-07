Études économiques de l'OCDE : Danemark 2006

Dans cette édition de l'examen périodique qu'elle consacre à l'économie danoise, l'OCDE conclut que ses performances sont globalement satisfaisantes, mais met en exergue des risques de surchauffe et des perspectives médiocres. Elle examine de manière plus approfondie les mesures à prendre en vue d'accroître l'offre de main-d'œuvre pour préserver la protection sociale, d'améliorer les prestations de services d'enseignement et de mieux faire coïncider les incitations individuelles avec les besoins de la société en matière d'enseignement supérieur, ainsi que de réduire les subventions et d'instaurer une plus grande souplesse dans le secteur du logement.