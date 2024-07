Études économiques de l'OCDE : Danemark 2019 (version abrégée)

Les Danois bénéficient de niveaux de vie et de bien-être élevés. La longue tradition de réformes et l’existence d’institutions solides étayent la forte cohésion sociale et l’inclusivité du marché du travail, permettant de conjuguer des performances économiques importantes et un faible niveau d’inégalités. Une forte capacité d’adaptation face aux changements structurels et aux chocs assure la pérennité de ces bons résultats. De par son engagement à relever les défis environnementaux, le Danemark constitue une référence en matière de croissance verte.