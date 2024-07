Études économiques de l'OCDE : Danemark 2005

L’édition 2005 de l’Étude économique de l’OCDE sur le Danemark, où la distribution du revenu est la plus équitable de la zone OCDE et les revenus parmi les plus élevés, est axée sur le maintien de la croissance et sur la préservation du système de protection sociale en dépit du vieillissement rapide de la population. En particulier, elle analyse les réformes gouvernementales visant à favoriser la viabilité budgétaire et les réformes du travail destinées à stimuler l’offre de main d’oeuvre. Elle examine aussi comment le développement de la concurrence pourrait renforcer la croissance et l’amélioration du système éducatif accroître la productivité.