Études économiques de l’OCDE : Colombie 2022 (version abrégée)

La Colombie a connu un redressement économique remarquable après la crise liée au COVID-19, et l’ampleur des mesures de soutien budgétaire et monétaire a permis d’éviter une plus forte contraction des revenus. La solidité des cadres d’action macroéconomique ouvre la voie à un redressement continu de la demande intérieure, même s’il faudra prendre des mesures supplémentaires pour assurer la viabilité des comptes budgétaires. Néanmoins, à plus longue échéance, la croissance comme l’inclusion sociale sont entravées par les carences des politiques structurelles, qui excluent de l’emploi formel et de la protection sociale plus de la moitié des personnes exerçant une activité rémunérée, tout en empêchant les entreprises de se développer et de gagner en productivité. Rompre ce cercle vicieux en adoptant des réformes ambitieuses permettrait à la Colombie de progresser considérablement en termes de bien-être matériel. Pour renforcer la croissance de la productivité, il faudra également rendre la réglementation plus transparente et plus propice au jeu de la concurrence, tout en s’engageant plus pleinement sur la voie de l’internationalisation, notamment en réduisant nettement les obstacles aux échanges. Les autorités pourraient renforcer davantage les institutions en protégeant plus efficacement les lanceurs d’alerte et en améliorant les règles de financement des campagnes politiques. Pour atteindre les objectifs ambitieux liés au climat qu’elle s’est fixés, la Colombie devra redoubler d’efforts afin de juguler la déforestation.