Études économiques de l'OCDE : Colombie 2019 (version abrégée)

La Colombie a bien avancé sur le front économique et social au cours des deux dernières décennies. Des politiques macroéconomiques solides ont suscité la confiance, ce qui, allié à des conditions démographiques et extérieures favorables, a permis de conforter une croissance économique résiliente. Les niveaux de vie s'en sont trouvés améliorés et, conjugués à un accès plus large à l'éducation et aux prestations sociales, ont permis des progrès notables sur le plan social. Si la pauvreté a connu un net repli ces dernières années, les progrès dans la lutte contre les inégalités ont été plus modestes. Le 25 mai 2018, la Colombie a été invitée à devenir membre de l'OCDE.