Études économiques de l'OCDE : Canada 2006

Dans l’édition 2006 de son étude de l’économie du Canada, l’OCDE constate que les performances économiques de ce pays sont excellentes mais qu’il devrait veiller, pour les conforter, à améliorer sa productivité et à garantir la pérennité de ses politiques de protection sociale. Après avoir passé en revue les évolutions économiques récentes, l’étude examine les différents éléments de l’environnement des entreprises, notamment la fiscalité, la concurrence sur les marchés de produits et les marchés financiers. Elle fait le point sur la situation de l’innovation et la stratégie suivie par le Canada dans ce domaine et considère les moyens de stimuler l’innovation pour améliorer les performances économiques. Le chapitre consacré à la politique budgétaire signale la nécessité de moderniser les mécanismes de péréquation prévus par les accords conclus entre l’Etat fédéral et les Provinces et note que l’administration fédérale devrait cesser de tenter d’empiéter sur les domaines de compétence des Provinces. Le dernier chapitre présente une étude détaillée des programmes de protection sociale.