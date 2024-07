Études économiques de l'OCDE : Belgique 2005

L'étude économique de l’OCDE 2005, de la Belgique, examine de manière approfondie, le problème économique le plus urgent du pays : le vieillissement de la population. Après un passage en revue des conséquences économiques et budgétaires de ce phénomène démographique, l'étude aborde diverses options envisageables, à savoir assurer la viabilité à long terme des finances publiques, maîtriser la hausse des dépenses de santé, accroître le taux d'emploi, amplifier l'impact économique des migrations, améliorer les résultats dans l'enseignement secondaire, et accélérer la croissance de la productivité.