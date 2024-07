Essai n°498 : Phototoxicité in vitro - Essai sur épiderme humain reconstitué

La phototoxicité (photo-irritation) cutanée est définie comme une réaction toxique aiguë causée par des produits chimiques photoréactifs après administration de ces produits par la peau et exposition de la peau à la lumière ambiante. L’essai in vitro de phototoxicité sur épiderme humain reconstitué (EhR) vise à identifier le potentiel phototoxique d’un produit chimique d’essai administré par voie topique sur des tissus épidermiques humains reconstitués, avec ou sans exposition à la lumière solaire simulée. On évalue le potentiel phototoxique en calculant la réduction relative de la viabilité cellulaire, c’est-à-dire le rapport entre les viabilités des cellules exposées au produit chimique d’essai en présence de lumière solaire simulée et en l’absence de cette lumière. Les produits chimiques identifiés par cet essai sont susceptibles d’être phototoxiques in vivo, après administration par voie topique sur la peau, les yeux ou d’autres épithéliums externes exposés à la lumière.