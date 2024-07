Essai n° 442C: Sensibilisation cutanée in chemico

La présente Ligne directrice fondée sur les événements clés porte sur le danger de sensibilisation cutanée pour la santé humaine faisant suite à une exposition à un produit chimique. La sensibilisation cutanée fait référence à une réponse allergique après un contact avec la peau, selon la définition du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies. La présente Ligne directrice est proposée pour l'étude de l'événement moléculaire initiateur menant à la sensibilisation cutanée, nommément la réactivité protéique, par quantification de la réactivité des produits chimiques testés vis-à-vis de modèles peptidiques ou dérivés d’acides aminés de synthèse contenant soit de la lysine, soit de la cystéine. La présente Ligne directrice décrit trois méthodes in chemico portant sur ce même événement clé : (i) l’essai de liaison directe sur la réactivité peptidique (DPRA), (ii) l’essai de réactivité à des dérivés d’acides aminés (ADRA) et (iii) l’essai cinétique de liaison directe sur la réactivité peptidique (kDPRA). Le DPRA et l’ADRA sont utilisés pour aider à distinguer les sensibilisants des non-sensibilisants cutanés. A l’inverse, le kDPRA permet de distinguer les sensibilisants cutanés de la sous-catégorie 1A du SGH de l’ONU, de ceux qui ne sont pas sous-catégorisés 1A, c’est-à-dire ceux de la sous-catégorie 1B ou non classés ; mais il ne permet pas de distinguer les sensibilisants des non-sensibilisants.