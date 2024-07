Essai n° 435 : Méthode d'essai in vitro sur membrane d'étanchéité pour la corrosion cutanée

Cette Ligne directrice correspond à une méthode in vitro d'essai sur membrane d’étanchéité qui peut être employée pour identifier les substances corrosives.

La méthode d'essai utilise une membrane artificielle conçue pour répondre aux substances corrosives de manière semblable à la peau animale in situ. La méthode in vitro d'essai de barrière de membrane peut être employée avec des substances solides, liquides (les substances aqueuses avec un pH dans la gamme de 4.5 à 8.5 ne sont souvent pas qualifiées pour l'essai) et des émulsions. L'essai décrit dans cette Ligne directrice permet l'identification des substances chimiques et des mélanges corrosifs, et permet de classer en sous-catégorie des substances corrosives comme autorisé dans le GHS. Cette classification est basée sur le temps de pénétration de substance à travers la membrane. Le système d'essai se compose de deux composants, une membrane biologique macromoléculaire synthétique et un système de détection chimique (lequel détecte la substance d'essai). Un nombre approprié de répliques est préparé pour chaque substance d'essai et ses contrôles correspondants. Les temps d'application de la substance d'essai sur la barrière membranaire sont enregistrés et échelonnés. La durée écoulée (en minutes) entre l'application de la substance d'essai sur la membrane d’étanchéité et la pénétration de la membrane est employée pour prévoir la corrosivité de la substance d'essai.