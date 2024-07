Essai n° 206: Oiseaux, essai de reproduction

Le but de cette Ligne directrice est de déterminer les effets sur la reproduction d'une substance administrée avec de la nourriture aux oiseaux.

Des oiseaux sont alimentés par un régime contenant la substance d'essai à différentes concentrations pendant une période de moins de 20 semaines. Un minimum de trois concentrations alimentaires de la substance d'essai est exigé. La concentration maximum d'essai recommandée est de 1000 ppm. Les oiseaux peuvent être répartis dans les cages, soit en couple (au moins 12 cages par groupe d'essai), soit un mâle et deux ou trois femelles (au moins 8-12 cages par groupe) Les oiseaux sont amenés, par modification de la photopériode, à pondre des oeufs. Les oeufs sont rassemblés sur une période de dix semaines, artificiellement incubés et éclosent, et les jeunes sont élevés pendant 14 jours. Les équipements appropriés pour élever des oiseaux, de préférence en local clos, sont nécessaires. On observe la mortalité des adultes, la production d'oeufs, les oeufs fêlés, l'épaisseur de la coquille (au moins deux oeufs de chaque cage), la viabilité, l’éclosabilité et les effets sur de jeunes oiseaux pendant l'étude.