Essai n° 205: Oiseaux, essai de toxicité liée au régime alimentaire

Le but de cette Ligne directrice est de déterminer les effets d'une substance administrée avec de la nourriture aux oiseaux.

Des oiseaux sont alimentés par un régime contenant la substance d'essai à différentes concentrations pendant une période de cinq jours. Deux groupes de contrôle et un groupe de traitement pour chacun des cinq niveaux (au moins) de concentrations alimentaires de la substance d'essai devraient être employés. Chaque groupe se compose de 10 oiseaux. La durée minimum de l'essai est de huit jours : cinq jours d'alimentation avec la substance d'essai, suivis de trois jours d'alimentation normale. Des équipements appropriés pour l’élevage d’oiseaux en local clos sont nécessaires. Ceux-ci incluent des mécanismes de régulation de la température, de l'humidité et de la lumière au besoin, ainsi que des cages de capacité suffisante pour élever des oiseaux. La mortalité et les signes de toxicité sont enregistrés quotidiennement. Les observations suivantes devraient être faites pendant l'essai : des signes d'intoxication et de tout autre comportement anormal, la mortalité, le poids corporels et la consommation de nourriture.