Équité dans l'enseignement

Cet ouvrage analyse les pratiques en matière d’égalité dans la répartition des ressources pour l’éducation et de soutien aux élèves souffrant de déficiences, de difficultés d’apprentissage ou de désavantages sociaux dans les pays de l’OCDE. Il inclut des statistiques sur les différentes catégories d’élèves et offre une présentation exhaustive des données et des indicateurs de l’équité. L’analyse repose sur les données à la fois quantitatives et qualitatives communiquées par 28 pays de l’OCDE ou de certaines de leurs provinces.