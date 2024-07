Ensemble pour améliorer les services publics

Le présent rapport porte sur des approches novatrices de la prestation des services publics fondées sur des partenariats que les pouvoirs publics forment avec les citoyens, les usagers et les organisations de la société civile. Ces approches – dénommées co-production – peuvent apporter des réponses créatives qui permettent aux pouvoirs publics de fournir des services publics de meilleure qualité en période de restrictions budgétaires. Le rapport s’appuie sur les résultats d’une étude préliminaire des pratiques nationales dans 22 pays membres de l’OCDE, au Brésil, en Égypte, en Russie et en Ukraine.

"La co-production suscite un intérêt croissant parmi les spécialistes et les praticiens. Ce rapport, qui propose une étude approfondie des pratiques

existantes dans les pays de l'OCDE,est une contribution précieuse à notre compréhension de l'état d'avancement au niveau international."

-Professeur John Alford, École d’Administration de l’Australie et de la Nouvelle Zélandeauteur, auteur, Engaging Public Sector Clients : From Service-Delivery to Co-Production