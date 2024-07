Bilans énergétiques des pays de l'OCDE 2009

Cet ouvrage présente des données sur l’approvisionnement et la consommation de charbon, de pétrole, de gaz, d'électricité, de chaleur, d’énergies renouvelables et de déchets sous forme de bilans énergétiques complets exprimés en millions de tonnes d’équivalent pétrole. Les données complètes sont disponibles pour les années 2006 et 2007 et des estimations de l’approvisionnement sont aussi disponibles pour l’année la plus récente (c’est-à-dire 2008). Les tableaux historiques présentent une synthèse des données sur la production, les échanges et la consommation finale ainsi que des principaux indicateurs économiques et énergétiques. On trouvera dans cet ouvrage des définitions des produits et des flux, des notes explicatives sur les données de certains pays, ainsi que les facteurs de conversion entre les unités d’origine et les unités énergétiques.