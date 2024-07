Comptes économiques de l'agriculture 1999

Les Comptes économiques de l’agriculture apportent des informations détaillées sur l’agriculture dans la grande majorité des pays de l’OCDE : la richesse nationale et l’emploi ; le montant, la structure et la composition de la production et des intrants agricoles ; la rémunération des facteurs de production ; et les revenus tirés des activités agricoles.

Cet ensemble de données fournit un cadre cohérent précis qui permet de chiffrer la production agricole et ses diverses composantes, les consommations intermédiaires, les différentes mesures relatives à la valeur ajoutée et aux revenus, ainsi que la formation de capital. Pour en faciliter la consultation et simplifier la comparaison des données, cette publication comprend deux parties :

-Des tableaux internationaux présentant des données concernant les principales variables entre 1985 et 1998 ;

-Des tableaux nationaux présentant les comptes agricoles en dollars (après conversion sur la base des parités de pouvoir d’achat), aux prix courants et aux prix constants de 1990, pour la période comprise entre 1991 et 1997, ainsi que les comptes exprimés pour chaque pays en monnaie nationale aux prix courants pour la période 1984 1997.