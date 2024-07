Documents de l'OCDE, Volume 3 Numéro 4

Table des matières

251 Integrating Market Openness into the Regulatory Process: Emerging Patterns in OECD Countries (en anglais seulement)

252 The Investment Architecture of the WTO (en anglais seulement)

253 Libéralisation du commerce dans les secteurs textiles et de l’habillement : Examen des études quantitatives

254 PPTE et réforme de la politique commerciale: Premières observations

255 Produits agroalimentaires et obstacles techniques au commerce : Étude des questions et préoccupations évoquées devant le comité OTC de l’OMC

256 Les biens environnementaux : Comparaison des listes de l’APEC et de l’OCDE