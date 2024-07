Documents de l'OCDE, Volume 3 Numéro 1

Table des matières

230. Tchernobyl : évaluation des incidences radiologiques et sanitaires

Mise à jour 2002 de Tchernobyl : Dix ans déjà

231. Protection radiologique de l’environnement

Rapport de synthèse des questions-clés

232. SAFIR 2: Belgian R&D Programme on the Deep Disposal of High-level and Long-lived Radioactive Waste

An International Peer Review (en anglais seulement)

233. Les autorités de sûreté face au démantèlement des réacteurs nucléaires

234. Coopération autorités de sûreté-industrie pour la recherche en sûreté nucléaire

Défis et potentialités