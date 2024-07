Documents de l'OCDE, Volume 1 Numéro 3

Table des matières

17. Attribution de bénéfices aux établissements stables

18. Building Trust in the Online Environment: Business to Consumer Dispute Resolution (en anglais seulement)

19. Gestion du savoir et des connaissances : apprendre en comparant les expériences des entreprises du secteur privé et des organisations du secteur public, établi par Elsa Pilichowski et Jean-Michel Saussois

20. Biotechnologies modernes et marchés agricoles : examen de certaines questions, principalement rédigé par Linda Fulponi

21. Prévention stratégique des déchets : points essentiels d’un Manuel de Référence de l’OCDE, rédigé par Fabio Vancini