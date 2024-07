Table des matières

60. Effets sur l’environnement de la libéralisation des échanges de combustibles fossibles : résultats des simulations réalisées d’après le modèle Green de l’OCDE

61. Congo 1965-1999 : les espoirs déçus du "Brésil africain", par Joseph Maton avec Henri-Bernard Solignac-Lecomte

62. Financial Management and Control of Public Agencies (en anglais seulement)