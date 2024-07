Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement

Au delà des principes pour une aide efficace, la Déclaration de Paris trace un plan d’action traduisant une vision pragmatique pour améliorer la qualité de l’aide et ses retombées sur le développement d’ici à 2010. Elle décrit un ensemble de mesures précises pour la mise en œuvre ainsi qu’un système de suivi international, destiné à s’assurer que donneurs et bénéficiaires se rendent mutuellement compte du respect de leurs engagements et constituant une particularité absolument unique de cet accord international.