Activités d'aide en Asie 2003

La publication annuelle intitulée Activités d’aide en Asie présente des données détaillées sur les engagements individuels en matière d’aide étrangère, c’est-à-dire les versements anticipés d’aide publique au développement (APD) et d’aide publique (AP), qui ont été pris vis-à-vis des pays d’Asie au titre de l’année 2003. Elle rend compte des engagements notifiés par les pays représentés au Comité d’aide au développement (CAD) et par les institutions multilatérales dans la base de données SNPC sur les activités d’aide (Système de notification des pays créanciers). Pour chaque engagement notifié, des informations sont fournies concernant le pays bénéficiaire, le pays donneur, le type d’aide, le montant de l’engagement indiqué en USD, la description et le code-objet des projets, la part consentie sous forme de don, et l’orientation de l’engagement vers un objectif en rapport avce l’égalité homme-femme, l’environnement ou le développement patricipatif/la bonne gouvernance.