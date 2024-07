Afin d'élaborer des lois efficaces pour mettre en œuvre les conventions internationales de lutte contre la corruption, les législateurs doivent avoir une compréhension claire et commune des normes internationales établies par ces conventions. Il est clair que la lutte contre la corruption exige une volonté politique. Mais la détermination politique, bien que cruciale, n'est pas suffisante. Une fois que les dirigeants ont décidé de relever les formidables défis de la lutte contre la corruption, leurs gouvernements ont besoin d'outils pour transformer l'engagement en action, et l'action en résultats. Nous avons créé ce glossaire pour fournir aux législateurs un tel outil. Il clarifie les normes établies par les trois principales conventions internationales de lutte contre la corruption. Il donne des exemples marquants de solutions éprouvées et de bonnes pratiques, ainsi que des déficiences juridiques typiques et des pièges potentiels. Cet outil vise à remédier au manque de connaissance du droit international et des évolutions récentes des traités internationaux auquel peuvent être confrontés certains législateurs nationaux. Nous pensons qu'il devrait être utile aux praticiens du droit de tous les pays qui cherchent à renforcer la coopération internationale et les règles nationales pour lutter contre la corruption.