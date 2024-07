Coordonner les services pour les enfants et jeunes à risque

Entre 15 et 30 pour cent des enfants et des adolescents risquent d'échouer à l'école où les problèmes d'acquisition des connaissances et de comportement touchent des enfants de plus en plus jeunes. De nombreux pays, aux contextes politiques et culturels très différents, répondent à ces défis en renforçant la coordination des services éducatifs, sanitaires et sociaux, processus souvent amplifié par une participation plus large, qui s'étend aux entreprises et aux personnes âgées. C'est plus qu'un simple replâtrage des systèmes de prestation de services prévus par la loi. Les services actuels ne correspondent pas aux besoins. Notre vision de la famille et de ses besoins change, ainsi que l'équilibre entre les aspects préventifs et curatifs, et la façon dont les professionnels travaillent ensemble. Cet ouvrage retrace dans le détail l'évolution de ce processus dans sept pays de l'OCDE : Allemagne, Australie, Canada, Etats-Unis, Finlande, Pays-Bas et Portugal. Il étudie la transformation des systèmes dans l'optique des décideurs, des gestionnaires, des praticiens et des usagers. Il rend compte du cadre dans lequel s'inscrit cette évolution, met en lumière les mesures prises pour la favoriser et examine les réformes proprement dites ainsi que leurs conséquences. Se plaçant dans une large perspective, cet ouvrage couvre la période préscolaire, la scolarité et le passage à la vie active.