Comptes nationaux des pays de l'OCDE, Comptes financiers 2015

Le Comptes nationaux des pays de l’OCDE, Comptes financiers inclut les transactions financières (à la fois acquisition nette d’actifs financiers et accroissement net des passifs), par secteur institutionnel (sociétés non financières, sociétés financières, administrations publiques, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages, économie totale et reste du monde) et par opération financière. Les données sont exprimées en monnaie nationale. Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays sauf le Chili, le Japon et la Turquie (SCN 1993).