Comptes nationaux des pays de l'OCDE, Comptes financiers 2012

Le Comptes nationaux des pays de l'OCDE, Comptes financiers inclut les transactions financières (à la fois acquisition nette d'actifs financiers et accroissement net des passifs), par secteur institutionnel (sociétés non financières, sociétés financières, administrations publiques, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages, économie totale et reste du monde) et par opération financière.

Cette publication est également disponible sous forme de base de données en ligne qui permet aux utilisateurs d’extraire des données et de construire des tableaux et graphiques. Elle est disponible via l'OECD iLibrary sous le titre Comptes financiers, Statistiques de l'OCDE sur les comptes nationaux (http://dx.doi.org/10.1787/na-fa-data-fr).