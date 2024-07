Commerce des services: questions et enjeux des négociations

Le secteur des services joue un rôle indispensable dans l’infrastructure des économies nationales, emploie plus de personnes que les autres branches d’activité et est le secteur le plus dynamique du commerce mondial. Les nouvelles négociations engagées en janvier 2000 dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC sont une occasion importante de tirer parti d’une plus grande ouverture des marchés de services à l’échelle mondiale. Les documents rassemblés dans le présent ouvrage, qui ont été établis dans le cadre du projet de la Direction des échanges de l’OCDE sur les services, examinent un certain nombre de questions fondamentales du point de vue des négociations sur les services : Quels sont les obstacles qui entravent les échanges de services ? Comment traiter ces obstacles lors des négociations de manière à parvenir à des résultats positifs ? Comment une plus grande transparence de la réglementation peut-elle favoriser et renforcer la libéralisation des échanges de services ? Les travaux présentés, qui vont de l’évaluation de l’incidence et de l’impact de l’examen des besoins économiques à l’étude des disciplines susceptibles de permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue avant que les réglementations soient adoptées, en passant par l’examen de formules quantitatives et qualitatives pour la réduction des obstacles aux échanges de services, identifient et analysent des solutions novatrices aux problèmes qui se posent aux négociateurs dans le domaine des services.