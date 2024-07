La base de données « Comment va la vie ? Bien-être » est le guichet unique pour les plus de 80 indicateurs du Tableau de bord du bien-être de l'OCDE, fournissant des informations sur les résultats actuels en matière de bien-être, les inégalités de bien-être et les ressources et les risques qui sous-tendent le bien-être futur. Les 11 dimensions du bien-être actuel sont liées aux conditions matérielles qui façonnent les options économiques des personnes (Revenu et patrimoine, Logement, Travail et qualité de l'emploi) et aux facteurs de qualité de vie qui englobent le bien-être des personnes (et leur sentiment de bien-être), ce qu'ils savent et peuvent faire, et dans quelle mesure leurs lieux de vie sont sains et sûrs (Santé, Savoirs et compétences, Qualité de l’environnement, Bien-être subjectif, Sécurité). La qualité de vie englobe également la façon dont les personnes sont connectées et engagées, et comment et avec qui elles passent leur temps (Équilibre travail-vie, Liens sociaux, Engagement civique). La répartition du bien-être actuel est prise en compte en examinant trois types d'inégalités : les écarts entre les groupes de population (inégalités horizontales), les écarts entre les personnes situées en haut et celles situées en bas de l'échelle de réussite dans chaque dimension (inégalités verticales) et les privations (c’est-à-dire la part de la population qui se situe en dessous d'un seuil de réussite donné). Les ressources systémiques qui sous-tendent le bien-être futur au fil du temps sont exprimées en termes de quatre types de capital : économique, naturel, humain et social.