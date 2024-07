Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20 : Rapport d’étape juillet 2019 – juillet 2020

Il s'agit du quatrième rapport annuel sur l’état d’avancement des travaux du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20. Le rapport décrit les progrès réalisés pour remplir le mandat du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20, couvrant la période de juillet 2019 à juillet 2020, tout en faisant également le point sur les progrès accomplis depuis le début de la mise en oeuvre du BEPS. Ce rapport a été initialement publié en tant qu'annexe 1 du rapport fiscal du Secrétaire général de l'OCDE aux ministres des Finances et aux gouverneurs des banques centrales du G20, qui a également été publié le 18 juillet 2020 (uniquement disponible en anglais).