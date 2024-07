Ce Cadre d’action pour l’investissement de l'OCDE a pour objectif essentiel d'encourager les gouvernements à se poser les bonnes questions sur leur économie, leurs institutions et le cadre de leurs politiques afin de définir leurs priorités, de mettre en place un ensemble cohérent de mesures et de faire le point sur les progrès accomplis. Ce Panorama des bonnes pratiques dans les économies membres et non membres de l’OCDE est un complément au Cadre d'action pour l'investissement. Il présente le cadre analytique qui sous-tend les dix chapitres du Cadre.