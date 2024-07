Rentabilité des banques : Comptes des banques 2010

Les tendances de la rentabilité des banques et les facteurs agissant sur elle sont des indicateurs importants de l’état de santé des systèmes bancaires nationaux. Cette publication fournit des informations sur les comptes des banques des pays membres de l'OCDE. La couverture des banques n'est pas la même dans chaque pays ; cependant l'objectif est d'inclure toutes les institutions qui ont des activités bancaires, notamment celles qui prennent des dépôts de personnes privées et qui financent un large éventail de projets. Sont également incluses des informations sur le nombre de banques, leurs filiales et leur personnel, ainsi que des informations structurelles relatives à l’ensemble du secteur financier. En outre, des ratios, calculés à partir de différents postes des comptes des banques en pourcentage d’agrégats spécifiques, sont proposés pour faciliter l'analyse des tendances de la rentabilité des banques des pays de l'OCDE.